Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Emet-Hisarcık kara yolu, Malı mevkisinde, Mustafa Yılmaz (27) idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Uğur Teslim (32) yönetimindeki 16 JZJ 75 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ağır, yolculardan Cemile ve 1 yaşındaki kızı Afra Yılmaz ise hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, oradan da Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
