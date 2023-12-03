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Emet'te Muhtar Tartışması Kanlı Bitti

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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tartıştığı Kapaklıca Mahallesi muhtarı Mehmet Duymaz (35) tarafından öldürülen Hamam Mahallesi muhtarı Harun Kara (38), defnedildi.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tartıştığı Kapaklıca Mahallesi muhtarı Mehmet Duymaz (35) tarafından öldürülen Hamam Mahallesi muhtarı Harun Kara (38), defnedildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kapaklıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede aralarında husumet bulunan Hamam Mahallesi muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül (41) kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kara, burada hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Harun Kara'nın cenazesi, yakınlarınca alınarak Hamam Mahallesi'ne getirildi. Evli ve 3 çocuk babası Kara için Babukbey Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Kara ailesinin yakınları ile Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan katıldı. Cenaze, gözyaşları ile mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan İsmail Algül'ün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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