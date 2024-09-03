Üye Girişi
Haberler

Emet'te Arsenikli Su Sorunu Tamamen Çözüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde uzun süredir halk sağlığı için büyük tehlike olan arsenikli su sorunu tamamen çözüldü. Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları ve arsenikli su sorununun çözülmesi için tören düzenlendi. Konuşmalarda, ilçenin içme suyu sorununun 12 yıl süren çalışmalar sonucunda başarıyla çözüldüğü vurgulandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir dönem halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan "arsenikli su" sorunu tamamen çözüldü.

Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları ve "arsenikli su" sorunun çözülmesi dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe için büyük öneme sahip "arsenikli su" sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koca, ilçedeki arsenik oranı yüksek olan içme suyu sorununu çözmek için 12 yıl önce çalışma başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün, 3 Eylül 1922'de ilçemizin düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Bugünü her yıl coşku ile kutluyoruz. Ancak bugünü bu yıl daha da anlamlı hale getiren bir konumuz daha var. Bugün, 3 Eylül 2024 tarihi ise ilçemizin arsenikli sudan kurtuluş günüdür."

Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise 100 yıl önce bu dağlarda düşman aranırken bugün sağlıklı içme suyu arayışının başarıyla sonuçlandığını, çalışmalarda emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan törenle, gölet suyu vanası açılarak ilçeye ilk su verildi.

Törene, Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Güncel Tören Emet

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title