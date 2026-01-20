Emep: "Rojava'da Kürt Halkının Talepleri Tanınmalı, Kuşatma Kaldırılmalıdır"

(ANKARA) - Emek Partisi'nden (EMEP) yapılan açıklamada, "Rojava Rojavalılarındır ve bölgenin kaderini bölge halkları tayin etmelidir. Partimiz Kürt halkının canları pahasına kurduğu ve koruduğu Rojavalıların yanındadır. Rojava'da bir Kürt katliamına sessiz kalınmamalı; Kürt halkının talepleri tanınmalı, kuşatma kaldırılmalıdır" denildi.

EMEP tarafından Suriye'deki gelişmelere yönelik saldırılara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortadoğu'nun yeniden yapılandırılmasının önemli basamaklarından biri olarak görülen Suriye'de yıllardır IŞİD vahşetini durdurmak için mücadele eden Kürt güçleri El Kaide-IŞİD kalıntısı Eş Şara iktidarının işbaşına getirilmesinden itibaren kıskaca alındı.

PYD ve Şara iktidarı arasında imzalanan ve olgunlaşması yılbaşına kadar 'sürece bırakılan' 10 Mart mutabakatı giderek Kürtler için bir Demokles Kılıcı olarak kullanıldı. Yılın başından itibaren Halep'teki yerleşim bölgelerine saldırı düzenleyen Suriye askeri güçleri iç savaş zamanının çetelerini, Türkiye'nin desteklediği SMO güçlerinin de seferber olduğu bir muharebe ile Kürtleri iki mahalleden çıkararak Rakka'dan ilerleyerek Rojava'yı kuşatmış bulunuyor. Rojava'da 2012'de oluşan Kürt kantonu bugün yok edilmek, Kürt direnişi kırılmak isteniyor. İçeride 'terörsüz Türkiye' sürecini başlatan ve bunun Suriye'yi de kapsaması için ABD, Şara arasında mekik diplomasisi yaparak kendi bölgesel stratejisini gerçekleştirebilmek için Suriye'de Kürt halkına dayatmalarda bulunan, Erdoğan iktidarının en büyük emeli de Rojava'dan kurtulmaktır.

Bugün gelinen süreçte güdümlü medyanın bir Erdoğan zaferi olarak propagandası yapılan saldırılar ve Rojava'nın kuşatılması Kürtlerin bir kez daha, yerel ve uluslararası güçlerin pazarlık masasında ve sahada adım adım geliştirdikleri bölgesel dizayn bağlamında ihanet ve satış sözleşmesiyle sınandıklarını gösteriyor.

Rojava'nın statüsünü dağıtmak için ABD'nin önünde şimdi hazırola geçen IŞİD güçleri; hala IŞİD'le mücadele sürdürerek onunla işbirliği yapan ABD emperyalizmi; silahlı çeteleri teşvik, Şara'yı kardeş ilan eden Türkiye yönetimi; gerici Ortadoğu diktatörlükleri hep birlikte Rojava'ya çullanmış durumdalar. Atanmış sömürge valisi Tom Barrack ise bu birleşik cepheyi koordine etmekle meşgul.

Rojava Rojavalılarındır ve bölgenin kaderini bölge halkları tayin etmelidir. Partimiz Kürt halkının canları pahasına kurduğu ve koruduğu Rojavalıların yanındadır. Rojava'da bir Kürt katliamına sessiz kalınmamalı; Kürt halkının talepleri tanınmalı, kuşatma kaldırılmalıdır."