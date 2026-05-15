Emek Partisi: "Kürtçe Üzerindeki Baskılara ve Yasaklamalara Son Verilmelidir"

(ANKARA) - Emek Partisi'nden (EMEP), 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle yapılan açıklamada, "Kürtçe'nin kamusal alanda özgürce kullanılmasının önü açılmalı; anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınmalı; tüm kamu kurumlarında Kürtçe hizmet verilmesi sağlanmalı. Kültür, sanat ve medya alanlarında Kürtçe üzerindeki baskılara ve yasaklamalara son verilmelidir" denildi.

Emek Partisi'nden (EMEP), 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, Kürtçe'nin korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kürt halkının yüzyıllardır bu coğrafyada kültürel ve toplumsal birikimin en temel taşı olan Kürtçe; inkar, yasaklama ve asimilasyon politikalarına rağmen yaşamaya, gelişmeye, direnmeye devam ediyor. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı, halkımızın eşit yurttaşlık ve ulusal demokratik hakları için mücadelesinin de günüdür. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtçe; yasaklandı, kamusal alandan dışlandı, eğitim dili olmadı. Kürtçe konuştuğu için insanlar cezalandırıldı, sürgün edildi, çocuklar anadilinden koparıldı. Köy isimlerinden sokak tabelalarına, kültür-sanat alanından eğitim kurumlarına kadar Kürtçe'yi görünmez kılmayı hedefleyen politikalar yıllarca sürdürüldü. Bugün hala anadilinde eğitim hakkı tanınmamakta, Kürtçe üzerindeki engeller ve baskılar devam etmektedir."

Bir buçuk yılı aşkındır süren ve tarafların kendine göre adlandırmalar yaptığı, yıllardır verilen mücadeleler sonucu yeniden gündeme gelen Kürt meselesinde 'çözüm', 'barış' ve 'demokratikleşme' yalnızca tek taraflı adımlarla değil, Kürt halkının temel demokratik haklarının tanınmasıyla gerçekleşebilir. Bugün gelinen aşamada hala devlet tarafından somut, kalıcı demokratik adımlar atılmış değil. Kamusal hizmetlerde Kürtçenin kullanımının önünde engellerin kaldırılması saray rejimi tarafından gündem dahi edilmiş değil.

Kürtçe bu toprakların kadim dillerinden biridir. Çok dilli, çok kültürlü bir yaşam mümkündür. Eşitlik temelinde bir arada yaşamın ve barışın yolu; farklı halkların ve dillerin özgürce var olabildiği demokratik bir düzenden geçer. Kürtçenin kamusal alanda özgürce kullanılmasının önü açılmalı; anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınmalı; tüm kamu kurumlarında Kürtçe hizmet verilmesi sağlanmalı; kültür, sanat ve medya alanlarında Kürtçe üzerindeki baskılara ve yasaklamalara son verilmelidir. Yıllardır sürdürülen inkar ve asimilasyon politikalarının son bulması; Kürtçenin anayasal ve yasal güvenceye kavuşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda; diline sahip çıkan, onu yaşatan, üreten ve gelecek kuşaklara aktaran tüm halkımızı birlik olmaya, dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz için mücadele etmeye çağırıyoruz. Anadil olmadan yaşam olmaz."

Kaynak: ANKA