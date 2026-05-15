Haberler

Emek Partisi: "Kürtçe Üzerindeki Baskılara ve Yasaklamalara Son Verilmelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi (EMEP), 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kürtçe'nin kamusal alanda özgürce kullanılması, anadilinde eğitim hakkının güvence altına alınması ve Kürtçe üzerindeki baskılara son verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Emek Partisi'nden (EMEP), 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle yapılan açıklamada, "Kürtçe'nin kamusal alanda özgürce kullanılmasının önü açılmalı; anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınmalı; tüm kamu kurumlarında Kürtçe hizmet verilmesi sağlanmalı. Kültür, sanat ve medya alanlarında Kürtçe üzerindeki baskılara ve yasaklamalara son verilmelidir" denildi.

Emek Partisi'nden (EMEP), 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, Kürtçe'nin korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kürt halkının yüzyıllardır bu coğrafyada kültürel ve toplumsal birikimin en temel taşı olan Kürtçe; inkar, yasaklama ve asimilasyon politikalarına rağmen yaşamaya, gelişmeye, direnmeye devam ediyor. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı, halkımızın eşit yurttaşlık ve ulusal demokratik hakları için mücadelesinin de günüdür. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtçe; yasaklandı, kamusal alandan dışlandı, eğitim dili olmadı. Kürtçe konuştuğu için insanlar cezalandırıldı, sürgün edildi, çocuklar anadilinden koparıldı. Köy isimlerinden sokak tabelalarına, kültür-sanat alanından eğitim kurumlarına kadar Kürtçe'yi görünmez kılmayı hedefleyen politikalar yıllarca sürdürüldü. Bugün hala anadilinde eğitim hakkı tanınmamakta, Kürtçe üzerindeki engeller ve baskılar devam etmektedir."

Bir buçuk yılı aşkındır süren ve tarafların kendine göre adlandırmalar yaptığı, yıllardır verilen mücadeleler sonucu yeniden gündeme gelen Kürt meselesinde 'çözüm', 'barış' ve 'demokratikleşme' yalnızca tek taraflı adımlarla değil, Kürt halkının temel demokratik haklarının tanınmasıyla gerçekleşebilir. Bugün gelinen aşamada hala devlet tarafından somut, kalıcı demokratik adımlar atılmış değil. Kamusal hizmetlerde Kürtçenin kullanımının önünde engellerin kaldırılması saray rejimi tarafından gündem dahi edilmiş değil.

Kürtçe bu toprakların kadim dillerinden biridir. Çok dilli, çok kültürlü bir yaşam mümkündür. Eşitlik temelinde bir arada yaşamın ve barışın yolu; farklı halkların ve dillerin özgürce var olabildiği demokratik bir düzenden geçer. Kürtçenin kamusal alanda özgürce kullanılmasının önü açılmalı; anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınmalı; tüm kamu kurumlarında Kürtçe hizmet verilmesi sağlanmalı; kültür, sanat ve medya alanlarında Kürtçe üzerindeki baskılara ve yasaklamalara son verilmelidir. Yıllardır sürdürülen inkar ve asimilasyon politikalarının son bulması; Kürtçenin anayasal ve yasal güvenceye kavuşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda; diline sahip çıkan, onu yaşatan, üreten ve gelecek kuşaklara aktaran tüm halkımızı birlik olmaya, dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz için mücadele etmeye çağırıyoruz. Anadil olmadan yaşam olmaz."

Kaynak: ANKA
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu

Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran görüntü
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu