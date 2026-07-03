Emep Lideri Aslan'dan Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki: Mizahı Susturamaz, Düşünceyi Hapsedemezsiniz

(ANKARA)- EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, omedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Dün bir Deniz Göktaş vardı, bugün binlerce Deniz Göktaş var. Mizahı susturamaz, düşünceyi hapsedemezsiniz" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mizaha kelepçe vurulamaz, Deniz susturulamaz. Saray rejimi yalnızlaştıkça, eleştiriye tahammülsüzleşiyor."

Her taşın altında bir 'düşman' arayan bu anlayış, şimdi de zekası ve mizahıyla milyonların sevgisini kazanan Deniz Göktaş'ı tutuklayarak susturmaya çalışıyor.

Oysa bilmedikleri bir şey var: Dün bir Deniz Göktaş vardı, bugün binlerce Deniz Göktaş var. Mizahı susturamaz, düşünceyi hapsedemezsiniz.

Bu tutuklama da diğerleri gibi hukuksuz, keyfi ve antidemokratiktir. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalı, sahnesine ve sözünü söylemeye devam etmelidir. Deniz Göktaş yalnız değildir, yalnız bırakılmayacaktır."

Kaynak: ANKA