Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Seyit Aslan: "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Hukuksuz Kararı da Saray Rejiminin Darbe Hesapları da Kabul Edilemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını hukuksuz bulduğunu belirterek, Saray rejiminin siyasetin tekeli olma hedefine karşı birleşme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararına ilişkin, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez. Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP Genel Merkez Yönetimi hakkında verilen mutlak butlan kararı, Saray rejiminin faşizmin inşası hedefiyle yürüttüğü sürecin dönüm noktalarından biridir. Kararın son günlerde ısıtılan mutlak butlan ve CHP'yi kapatma tartışmalarının, CHP yönetimine mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilecek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarının hemen sonrasında; bayram tatilinin ise arifesinde açıklanmış olması; bu kararın olağan takvim dışında işletilen siyasi bir süreç olduğunun göstergesidir."

Saray rejimi açısından muhalefetin parçalanarak, darbedilerek, etkisizleştirilerek muhalefetsiz bir rejime geçiş amacı taşıyan bu hamle CHP'nin kurultay delegelerinin iradesine dönük olduğu kadar siyaset yapma ve örgütlenme hakkına dönük de ağır bir darbedir. Siyasi partiler yasası ve seçme seçilme hakkı bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez. Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

Anlık CHP Genel Merkezi'nin önü
CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

CHP’de kritik gece: Partililer valizleri ile geldi

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti