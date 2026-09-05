EMEP'ten Deniz Göktaş'a destek: Susturma operasyonu sökmeyecek

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmasına tepki göstererek, "Yargı eliyle yürütülen bu susturma ve sindirme operasyonu sökmeyecektir. Deniz'i salın, sanatını özgürce sürdürsün" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Ölü Deniz" adlı gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle hukuksuz biçimde tutuklanan ve iki aydan uzun süredir cezaevinde bulunan sanatçı Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame, Saray yargısının peşin hükmünü ortaya koymaktadır.

Düşüncelerini mizah yoluyla ifade eden Göktaş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istenmesi, yalnızca bir sanatçıyı susturma girişimi değildir. İşçi ve emekçilere, gençlere, sanatçılara ve toplumun tüm muhalif kesimlerine korku salma, onları sindirme ve itaat ettirme politikasının bir parçasıdır.

Verilmek istenen mesaj açıktır: Saray eleştirilemez, Saray'a söz söylenemez, her koşulda Saray'a itaat edeceksiniz!

Oysa Deniz Göktaş milyonların duygu ve düşüncelerini mizahi bir dille ifade etmiştir. Ortada şiddet yoktur, kin ve nefret yoktur, aşağılama yoktur. Buna rağmen iktidar, her taşın altında düşman arayan anlayışıyla sanatı ve mizahı suç konusu haline getirmektedir.

Sanattan, mizahtan ve halkın eleştirel sözünden korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki mizah, baskının ve zorbalığın karşısında gerçeği görünür kılar.

Ama bilinmelidir ki korkunun ecele faydası yoktur. Gün gelecek, güvendiğiniz yargı sopası elinizden düşecek; işçilerin, emekçilerin, gençlerin, sanatçıların ve halkın özgürlük mücadelesi kazanacak. Bugün hukuksuzluklarla susturmaya çalıştığınız isimler ise tarihte direnişin ve özgürlüğün yanında anılacak.

Deniz Göktaş yalnız değildir. Yargı eliyle yürütülen bu susturma ve sindirme operasyonu sökmeyecektir. Deniz çıkacak, yine mizah yapacak, yine gülecek ve sanatını milyonlarla buluşturmaya devam edecektir. Deniz Göktaş serbest bırakılsın. Sanat ve mizah susturulamaz. Deniz'i salın, sanatını özgürce sürdürsün."

Kaynak: ANKA