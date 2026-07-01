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Emep Genel Başkan Yardımcısı Tüzel: Sivas'ın Ateşi Sönmedi

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EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Sivas Katliamı'nın 33. yılında yaptığı açıklamada, katliamla hesaplaşma ve adalet için saray rejiminden kurtulma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Sivas Katliamı'nın hafızalardaki yerini koruduğunu vurgulayarak, "Kaybettiğimiz değerli isimleri anarken gerçek adalet, eşitlik ve onurlu yaşamın, katliamla hesaplaşmanın yolunun öncelikle saray rejiminden kurtulmaktan geçtiğini görerek, emek ve demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle bir açıklama yayımladı. Tüzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Sivas'ın ateşi sönmedi. 33 yıl önce Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak üzere Sivas'ta bulunan 33 aydın ve sanatçı ile 2 Madımak Oteli çalışanı, devlet gözetiminde harekete geçirilmiş gerici güruh eliyle katledildi. Ülkenin siyasi tarihinde '2 Temmuz Sivas Katliamı' olarak yer alan ve hafızalarımızdan silinmeyecek görüntüler bırakan bu tertip, hiç şüphesiz devlet eliyle ve kollanan odaklarca hazırlanıp pişirilmiş ve dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanı tarafından kanıksanmıştır. Alevilere dönük ayrımcılığın en vahşi biçimde uygulandığı bu katliam ile hesaplaşılmadığı gibi o günün sorumluları ve fikri ortakları bugün ülke yönetiminde söz sahibi olarak 'davalarını' sürdürmektedir."

"EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE BİRLEŞMELİYİZ"

33 yıldır toplumda yanmaya devam eden bu kor, insanlık suçu olarak vicdanımızda mahkum edilmiş ancak hukuk işlememiş, adalet gerçekleşmemiştir. Zamanaşımı nedeniyle suçlaması düşenler, cezaları tamamlanmadan salıverilenler, Madımak Utanç Müzesi talebinin karşılanmamasında görüldüğü gibi Alevilere dönük mezhep ayrımcılığı ile 'devlet aklı' halen yürürlüktedir. Dolayısıyla emperyalist planların hizmetinde, halkı yoksullaştıran, yasaklardan ve zorbalıktan medet uman, monarşi arayışları içerisinde olan bir iktidar her inançtan halkımız için bir tehdit, halka karşı işlenebilecek insanlık suçları ve laiklik karşıtı eylemler için bir potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Sivas Katliamı'nda kaybettiğimiz değerli isimleri anarken gerçek adalet, eşitlik ve onurlu yaşamın, katliamla hesaplaşmanın yolunun öncelikle saray rejiminden kurtulmaktan geçtiğini görerek, emek ve demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz."

Kaynak: ANKA
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