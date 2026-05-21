Meme kanseri ilacı krizi Meclis’e taşındı

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, meme kanseri tedavisinde kullanılan Zoladex ve muadili Lucrin isimli ilaçlara erişimde yaşanan soruna ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Karaca, Ekmek ve Gül'de yayımlanan "Meme kanseri geçirmiş kadınlar endişe içinde: 'Ya iğnemi bulamazsam?'" başlıklı habere dikkati çekerek, meme kanseri sonrası tedavide kullanılan hormon baskılayıcı iğnelere erişimde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Önergede, Sağlık Bakanlığı'nın 24 Nisan'da yayımladığı ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler listesine göre meme, prostat ve over kanseri tedavisinde kullanılan Zoladex isimli ilacın ruhsatının 7 Kasım 2025 tarihinde askıya alındığına işaret edildi.

TEDAVİLER AKSIYOR

Karaca, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin hastanın kullandığı ilacın piyasadan çekilmesinin arkasında uluslararası ilaç şirketlerinin ticari kaygıları ve Bakanlık'n ilaç politikalarının bulunduğunu belirterek, hastaların ilaca erişemediği için tedavilerinin aksadığını ifade etti.

Önergede, hekimler tarafından muadil olarak önerilen ve kız çocuklarında erken ergenlik tedavisinde de kullanılan Lucrin isimli ilacın da ecza depolarında bulunamadığı, hastaların eczane eczane dolaşmak zorunda kaldığı belirtildi.

Karaca, düzenli kullanılmadığında kanserin nüksetme riskini artırabilecek ilaçların yokluğunun kadınlarda ağır psikolojik yıkıma neden olduğunu vurgulayarak, bazı hastaların ilaca erişememe ve hastalığın geri dönmesi korkusuyla genç yaşta yumurtalıklarını aldırma seçeneğini düşünmek zorunda kaldığını kaydetti.

"BAKANLIK SÜRECİ OYALIYOR"

Karaca, "Vatandaşını uluslararası ilaç tekellerinin kar hırsına terk eden Bakanlık, sistemik çözüm üretmek yerine sürekli ileri tarihler vererek süreci oyalıyor" ifadelerini kullandı.

Erken teşhisin önemine dikkat çekilmesine rağmen teşhis sonrası hayati tedavi ilaçlarına erişilememesinin kamusal sağlık sistemindeki sorunları ortaya koyduğunu belirten Karaca, ilaç yokluğunun kamu sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Karaca, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Hormon pozitif kanser hastalarının tedavi sonrasın kullanmak zorunda olduğu hormon iğnelerinden tedavide en etkin olanı hangisidir? Bu iğneye Türkiye'den erişim mümkün müdür? Türkiye'de ortalama 30 bin meme ve prostat kanseri hastasının hayati bağımlılığı olan Zoladex isimli ilacın ruhsatının askıya alınmasının ve Türkiye piyasasından çekilmesinin asıl gerekçesi nedir? Bakanlığınızın ilaç kur politikası nedeniyle firmaların kar oranını gözeterek ilaçları piyasadan çekmesine karşı somut bir yaptırımınız olacak mıdır?"

Zoladex'in muadili olarak sunulan ancak onun gibi piyasada bulunmayan, kanser hastası kadınların yanı sıra erken ergenlik tedavisinde kullanmak zorunda olduğu Lucrin isimli ilacın tedarik krizi ne zaman çözülecektir? Hastalara her arandığında farklı tarihler verilerek süreç neden geçiştirilmektedir?

Kanserin nüksetmesini önlemek adına bu ilaçları günü gününe vurulmak zorunda olan kadınların, ilaç yokluğu nedeniyle yaşadığı psikolojik yıkım ve hayati risk Bakanlığınızın gündeminde midir? İlaca erişemediği için erken yaşta yumurtalıklarını aldırmayı düşünen kadınların yaşadığı bu mağduriyetin sorumluluğunu üstleniyor musunuz? Bakanlığınız kanser hastalarını ve ailelerini eczane eczane gezmekten, uluslararası ilaç tekellerinin insafına mahkum olmaktan ne zaman kurtaracaktır? İlaç yokluğuna kalıcı çözüm getirmek adına, kapatılan eski SGK ilaç fabrikaları gibi kamusal ilaç üretim tesislerinin yeniden açılması ve hayati ilaçların kamusal olarak üretilmesi yönünde bir planlamanız var mıdır?

Son bir yıl içerisinde, kanser tedavisinde kullanılan kaç hayati ilacın ruhsatı askıya alınmış veya döviz kuru/fiyat anlaşmazlığı gerekçesiyle Türkiye'ye girişi durdurulmuştur? Bu ilaçlara erişemediği için tedavisi yarım kalan hastaların akıbetine dair bakanlığınız bünyesinde tutulan bir veri mevcut mudur?"

