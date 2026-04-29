Emep'li Karaca, Adalet Bakanı Gürlek'e Tunceli Adliyesi'ndeki Yükselme Sınavına İlişkin İddiaları Sordu

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Tunceli Adliyesi'ndeki görevde yükselme sınavına ilişkin "sendikal kayırmacılık" ve "önceden sızdırılan liste" iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Karaca, "Bakanlığınızca yürütülen mülakatlarda, sonuçlar açıklanmadan önce kazanan adaylara dair 'paralel listelerin' hazırlandığı ve elden ele dolaştığı iddiaları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

EMEP Gaziantep Mileltvekili Sevda Karaca, Tunceli Adliyesi'nde görevde yükselme sınavı mülakatlarında liyakatin değil sendikal aidiyetin esas alındığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, Tunceli Adliyesi'ndeki yazı işleri müdürlüğü sınavının sonuçlarını sordu.

Önergede, 30 Kasım 2025'te yapılan ve 21 Ocak 2026'da kesinleşen sınav sonuçlarına göre Tunceli Adliyesi'nde açılan yazı işleri müdürlüğü kadrolarına ilişkin mülakatlarda, başarılı olan 8 adaydan 6'sının Büro Memur-Sen üyesi olduğu, Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi 3 adayın ise elendiği iddialarına yer verildi.

Karaca, Büro Memur-Sen İl Temsilcisi'nin, sonuçlar açıklanmadan bir gün önce Whatsapp gruplarında listelerin paylaşıldığını ve bazı adayların bakanlar ve milletvekilleri tarafından aranarak bilgilendirildiğini ileri sürdü.

"Çeşitli 'referans' mekanizmaları atama ve görevde yükselmenin koşulu haline getirilmekte"

Mülakat sistemini eleştiren Karaca, "Adalet Bakanlığı'nın adıyla çelişmekle birlikte iktidarın kamu emekçisi istihdamındaki kayırmacı politikalarıyla birebir örtüşen bu uygulama olağanlaşmıştır. TÜGVA ve benzeri yapıların 'referans' listelerinden yapılan hakim ve savcı seçimi, sınav birincileri elenirken sonuncuların yüksek mülakat puanlarıyla atanmaları, kişiye özel kadrolar gibi sayısız torpil örneğinin yaşandığı bu düzen, kamu emekçilerinin sendika üyeliğindeki özgür iradesini de doğrudan etkilemektedir. Siyasi iktidara yakınlık ve çeşitli 'referans' mekanizmaları atama ve görevde yükselmenin koşulu haline getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Karaca, Bakan Gürlek'ten şu sorulara yanıt istedi:

"-Bakanlığınızca yürütülen mülakatlarda, sonuçlar açıklanmadan önce kazanan adaylara dair "paralel listelerin" hazırlandığı ve elden ele dolaştığı iddiaları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

-Bakanlar ve milletvekilleri tarafından aranıp atama müjdesi verilen personeller tespit edilmiş midir? Söz konusu bakanlar ve milletvekilleri kimdir? Bu konuda başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?

-Sonuçların önceden bilindiğinin açık olduğu göz önüne alındığında mülakat sürecindeki tüm dijital veriler ve tutanaklar bağımsız denetçilerce incelenmeye açılacak mıdır?

-Sınav sonuçlarının sendikal aidiyet esasıyla belirlenmesine dair Bakanlığınızın açıklaması nedir?

-Mülakat heyetlerinin puanlama kriterleri nelerdir? Adaylara mesleki yeterlilik dışında ne tür sorular yöneltilmektedir?

-Son 5 yılda Bakanlığınızın açtığı sınavlarda derece yapmasına ve yüksek KPSS puanına sahip olmasına rağmen, mülakat puanıyla kontenjan dışı bırakılan aday sayısı kaçtır? Bu konuda açılmış dava sayısı kaçtır?

-Mülakatın yeterlilik sağlayan kişileri eleyip iktidarın kendi kadrolarını oluşturma aracına dönüştüğü gerçeği karşısında mülakat sistemini tamamen kaldırmayı düşünüyor musunuz?

-Geçmişte TÜGVA ve benzeri yapılar üzerinden sızan torpil listeleri ve yargıdaki liyakatsizlik skandalları hala hafızalardayken; bugün açıklanan bu sonuçların geçmişteki "paralel devlet yapılanmaları" yöntemleriyle benzerlik göstermesi, adalet sisteminin tamamen bir partinin aparatı haline getirildiğinin kanıtı değil midir?"

Kaynak: ANKA