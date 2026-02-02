Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan'dan Kadir İnanır'a Ziyaret

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, tedavi gören ünlü oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret ederek onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Aslan, İnanır ve Jülide Kural'ın önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiden, emekten, barıştan yana sevgili Kadir İnanır ve Jülide Kural ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar yalnızca sinemanın ve tiyatronun değil, bu ülkenin vicdanı ve aydınlık yüzleridir. Halktan, emekten yana duruşları, onurlu yaşamları ve mücadelesiyle yan yana olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
