Emep Genel Başkanı Aslan: Nurgül Deniz'e Ajanlık Teklif Edildi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Nurgül Deniz'in 26 Aralık'ta iki saat alıkonulduğunu ve kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu iddia ederek, "Bu tutumlar Nurgül Deniz şahsında gençlere ve demokrasi mücadelesi yürüten herkese dönük çok açık bir mesajdır" dedi.

EMEP Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Nurgül Deniz'in alıkonulduğu ve ajanlık teklifine maruz kaldığı iddialarına ilişkin Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Muhittin Muğuç ve partililer katıldı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Nurgül Deniz'in yaşadıklarına değinerek, Deniz'in 26 Aralık'ta Diyarbakır'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından iki saat boyunca alıkonulduğunu ileri sürdü. Aslan, "Nurgül arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, isimleri Zeynep, Mete ve Şef olarak belirtilen polisler tarafından alıkonuldu ve kendisine açık biçimde ajanlık, iş birliği teklifi yapıldı. Biz bu tutumları tanıyoruz, bu yöntemleri biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara işaret eden Aslan, iktidarların çözüm üretemediği dönemlerde baskı yöntemlerine başvurduğunu savundu. Aslan, "Demokrasi ve özgürlük mücadelesi karşısında çözüm bulamayanlar, mücadele edenlerin direncini kırmak için ajanlık tekliflerinden her türlü baskı yöntemine kadar pek çok yolu deniyor" ifadelerini kullandı.

"Bu tutumlar 90'lı yılları hatırlatıyor"

Bu yaklaşımın geçmişte de yaşandığını söyleyen Aslan, "Bu tutumlar 90'lı yılları hatırlatıyor. Kayıplar, gözaltılar, Toroslarla tehditler bu coğrafyada yaşandı. Bugün yapılmak istenen, Nurgül Deniz şahsında gençlere ve demokrasi ile özgürlük talep eden herkese dönük açık bir tutumdur" diye konuştu.

Aslan, güvenlik politikalarındaki çelişkilere dikkat çekerek, "Dün gece Yalova'da IŞİD çetelerinin polisle saatlerdir süren çatışmaları olduğu bilgisi geldi. Saatlerce çatışabilecek mühimmata sahip yapıların bu kadar rahat hareket edebildiği bir ülkede, bildiri dağıtanlara, afiş asanlara, gösteri ve yürüyüş hakkını kullananlara yönelik gözaltılar ve tutuklamalar düşündürücüdür" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın suçla mücadeleye ilişkin açıklamalarını da eleştiren Aslan, "Uyuşturucu çeteleriyle mücadele edildiği söyleniyor ama ülke adeta bir uyuşturucu cennetine dönüşmüş durumda. Kaçakçılar rahatça dolaşıyor. Yapılan operasyonlar buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl mesele, bu işlerin arkasında kimlerin olduğu" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da son dönemde benzer olayların arttığını savunan Aslan, "Bu sadece Nurgül arkadaşımızın başına gelen bir durum değil. Ajanlık teklifleri, takipler ve siyaset yapma hakkını engelleyen uygulamalarla karşı karşıyayız. Çeteler ve mafya özgürce dolaşırken, siyaset yapanların önü kesiliyor" dedi.

Hak ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Aslan, "Türkiye'de Kürt ve Türk halkının eşit koşullarda yaşadığı, işçilerin sömürüsüz bir hayat sürdüğü, kadınların can güvenliğinin olduğu, çocukların ezilmediği bir ülke için mücadele ediyoruz. Bu baskılar bizi bu yoldan alıkoyamayacak" diye konuştu.

"Bunları yapan ve yaptıranlar açığa çıkarılıp soruşturmalı ve gerekli cezaya çarptırılmalı"

Nurgül Deniz'e yapılan tekliflerin içeriğine de değinen Aslan, "Para, rahat bir yaşam, sınavları kolay geçme, iş bulma gibi vaatlerde bulunuluyor. Bu imkanları kim sağlıyor, kimler bu süreci yönlendiriyor, bunların ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Aslan, Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, "Gün ortasında sokakta siyaset yapan insanların bu kadar kolay alıkonulması kabul edilemez. Bu girişimde bulunanlar açığa çıkarılmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Nurgül Deniz'in aynı gün ifade vermek üzere emniyete çağrıldığını hatırlatan Aslan, bu çağrının 12 Eylül askeri darbesinde idam edilen Erdal Eren'i anmaya yönelik bildiri dağıtılması gerekçesine dayandığını söyledi. Aslan, "Emek Partisi, anayasa ve yasalar çerçevesinde faaliyet yürüten yasal bir siyasi partidir. Üyelerinin ve yöneticilerinin yasa dışı bir yapı gibi gösterilmesi kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Aslan, "Eğer bu alıkoyma Valilik, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dışında gerçekleştiyse sorumlular derhal açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır. Aksi halde bunun bir emir-komuta zinciri içinde yapıldığı düşüncesi güçlenir" ifadelerini kullandı.

Avukat Argünağa: "Suç duyurusunda bulunacağız"

Nurgül Deniz'in avukatı Songül Argünağa ise olayla ilgili tüm bilgi ve verilerin ellerinde olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.