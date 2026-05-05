Emep Genel Başkanı Aslan'ndan Küba Büyükelçiliği'ne Ziyaret: "Abd'nin Politikalarına Karşı Bir Gedik Açmak Mümkün"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Aslan, ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı politikalara ilişkin, "Farklı mücadele yöntemlerini tartışmak gerekiyor. ABD'nin politikalarına karşı bir gedik açmak mümkün. Biz Emek Partisi olarak uluslararası düzeyde bu konuyu gündemde tutacağız" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP MDK Üyesi Şükran Doğan, Küba Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Aslan, ABD'nin uzun süredir başta İran olmak üzere birçok ülkeye yönelik "saldırgan politikalar" izlediğini belirterek, bu sürecin İsrail ile birlikte yürütüldüğünü ifade etti. Latin Amerika'da benzer müdahalelerin sürdüğünü söyleyen Aslan, Venezuela'ya yönelik girişimlerin de bu politikanın parçası olduğunu dile getirdi.

Uluslararası alanda daha güçlü bir birlik ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aslan, "Emperyalist politikalara karşı daha güçlü bir ortak mücadele hattı kurulmalı. Orta Doğu'da ve dünyada bu politikalara destek veren yönetimler var. Buna karşı daha geniş bir dayanışma gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'deki siyasal gelişmelere de değinen Aslan, muhalefete yönelik baskılara karşı birleşik mücadele ihtiyacına işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem uluslararası alanda mücadeleyi nasıl büyütebileceğimizi tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küba'ya uygulanan ambargonun kaldırılması için ABD'ye dönük uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyleyen Aslan, "Farklı mücadele yöntemlerini tartışmak gerekiyor. ABD'nin politikalarına karşı bir gedik açmak mümkün. Biz Emek Partisi olarak uluslararası düzeyde bu konuyu gündemde tutacağız" dedi.

ABD'ye karşı 6 milyon imza toplandı

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği İkinci Misyon Şefi Oscar Redondo Ramos ise dünya genelinde hassas ve zor bir dönemden geçildiğini belirtti. ABD'nin politikalarını eleştiren Ramos bu adımların askeri, ekonomik ve siyasi sonuçlar yarattığına dikkati çekti.

Küba'nın barışçıl bir yol izlemeye çalıştığını vurgulayan Ramos, "ABD dışında neredeyse hiçbir ülke Küba'ya yönelik uygulamaları desteklemiyor" dedi. Ambargo nedeniyle yaşanan enerji krizinin hayatı ciddi biçimde etkilediğini ifade eden Ramos, turizmin de büyük zarar gördüğünü aktardı.

Kaynak: ANKA