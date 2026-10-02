EMEP Genel Başkanı Aslan, Edirne Ziraat Odası'nda acele kamulaştırmayı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(EDİRNE) - EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Edirne Ziraat Odası ziyaretinde tarımın ve çiftçilerin sorunlarını, Trakya'daki enerji arama faaliyetlerini ve ortak mücadele olanaklarını görüştüklerini belirterek, "Toprağımıza, suyumuza ve emeğimize sahip çıkacağız. Çiftçinin yanında, tarımın ve üretimin geleceği için mücadele edeceğiz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Edirne Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Aslan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekler, üretim maliyetleri ve Trakya'daki acele kamulaştırma uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Aslan'ın paylaşımı şöyle:

"Edirne İl Yönetim Kurulumuz ile birlikte Edirne Ziraat Odası'nı ziyaret ettik. Ziyaretimizde tarımın ve çiftçilerin yaşadığı sorunları, çözüm yollarını ve ortak mücadele olanaklarını konuştuk.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Trakya'da kaya gazı ve petrol arama faaliyetleri için bölgenin yaklaşık dörtte üçünün acele kamulaştırma kapsamına alınmasını ve tarım alanlarının tekellere açılmasını değerlendirdik. Trakya'nın toprağının, suyunun ve geleceğinin sermayenin talanına açılmasına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik.

Çiftçinin üretimde kalabilmesi için tarımsal desteklerin bütçeden ayrılan payının zamanında ve eksiksiz ödenmesi, mazotta KDV ve ÖTV'nin kaldırılması, gübre fiyatlarının düşürülmesi ve üreticinin desteklenmesi talepleri etrafında mücadeleyi büyütmenin önemini konuştuk.

Toprağımıza, suyumuza ve emeğimize sahip çıkacağız. Çiftçinin yanında, tarımın ve üretimin geleceği için mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA