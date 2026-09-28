EMEP Başkanı Aslan, Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı

EMEP Başkanı Aslan, Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aslan, Göktaş'ın 'yargılayanları yargılayan bir savunma yaptığını' ve savunmasını 'Sözlerimin arkasındayım' sözleriyle tamamladığını belirtti.
(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: Sözlerimin arkasındayım" ifadesini kullandı.
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"28 Eylül'de 'Deniz Göktaş'ı almaya gidiyoruz' demiştik. Aldık. Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: 'Sözlerimin arkasındayım' Deniz Göktaş serbest."