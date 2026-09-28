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EMEP Başkanı Aslan, Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı

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EMEP Başkanı Aslan, Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aslan, Göktaş'ın 'yargılayanları yargılayan bir savunma yaptığını' ve savunmasını 'Sözlerimin arkasındayım' sözleriyle tamamladığını belirtti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: Sözlerimin arkasındayım" ifadesini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Eylül'de 'Deniz Göktaş'ı almaya gidiyoruz' demiştik. Aldık. Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: 'Sözlerimin arkasındayım' Deniz Göktaş serbest."

Kaynak: ANKA
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