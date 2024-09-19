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Emel Sayın, Harbiye'de Konser Verecek

Emel Sayın, Harbiye'de Konser Verecek
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Ünlü sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Başrolde Emel Sayın' konseri ile sahne alacak. Konserde, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak.

Sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

BKM Harbiye konserleri serisinde sahne alacak sanatçı, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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