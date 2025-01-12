Emeklilikte Adalet Arayışı: Kadıköy'de Miting Düzenlendi

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Sigorta aşlangıç tarihleri nedeniyle EYT yasası kapsamı dışında kalan ve kademeli emeklilik talep eden emekçiler, Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenledi. "Mezarda emeklilik istemiyoruz", "Emeklilikte adalet istiyoruz" pankartları taşıyan emekçiler, ellerindeki kırmızı kartları göstererek iktidarı protesto etti.

SGK başlangıç tarihleri nedeniyle EYT yasası kapsamı dışında kalan ve kademeli emeklilik talep eden emekçiler, "1 güne 17-20 yıl haksızlığına dur de" sloganıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenledi.

İktidara kırmızı kartlı protesto

"Mezarda emeklilik istemiyoruz", "Emeklilikte adalet istiyoruz" pankartları taşıyan emekçiler, ellerindeki kırmızı kartları göstererek iktidarı protesto etti.

"Bakan Işıkhan bizimle dalga geçiyor"

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan görüşmek için 1 senedir randevu alamadıklarını belirterek, "Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına diyen Çalışma Bakanımız bizler ile dalga geçmekte olacak ki görev ve yetki alanında bulunan çalışma hayatı, emekçiler ve çalışma koşulları konusunda STK'lar ile görüşmek yerine köy dernekleri ile görüşüyor. Madem görüşmüyor randevu vermiyor, biz de alanlarda sahada bol bol anacağız" dedi.

Uğurlu, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Şu an genç erkeklerin emekli maaşlarını anneler ödemektedir. Peki, bu durum sosyal devlet ilkesinin neresinde? Vatandaşların eşit sosyal güvenlik hakkı bunun neresinde?

8 Eylül 1999 öncesi çalışanların ödediği primler, bizim primlerimizden daha mı kıymetli?

Onlar 38-43 yaşında emekli edilirken, neden bizler 10-15 yıl daha çalışmaya mahküm ediliyoruz?

Yaşı küçük ve primi az olanlar emekli edilirken, yaşı büyük ve primi fazla olanların çalışmaya zorlanması, adalet duygusunu zedelemiyor mu?"

"SGK bir yardım kurumu değildir"

Çalışan ve prim ödeyen emekçilerin asla bütçeye yük olarak görülemeyeceğini söyleyen Uğurlu, "Emeklilik hakkı bedeli peşin tahsil edilmiş hakkın teslimidir. SGK bir yardım kurumu değildir. SGK bir sosyal güvenlik sistemidir. Bu nedenle çalışanların hepsine eşit adil oranda bir hakkaniyetli bir dağılım yapmak zorundadır. Beklentimiz sadece 'evet burada büyük bir adaletsizlik var, devletin dini adalettir' diyen Cumhurbaşkanımızın bu haklı davamızı anladığını bildiğini söylemesi ve hakkımızı teslim etmesidir" diye konuştu.

"7438 sayılı yasa büyük bir adaletsizlik meydana getirmiştir"

1999 ve 2008 yıllarında yapılan SGK reformları ile gelinen 20 senelik sıkı politikanın 7438 sayılı yasa ile bir anda bozulduğunu belirten Uğurlu şöyle devam etti:

"1999 ve 2008 de yapılan düzenlemeler tüm çalışanları kapsayan yasalardır. Ancak; 7438 sayılı yasa bir tarihi (8/9/99) baz alarak sadece belirli bir kesim çalışanı kapsayan yasa olmuştur ve eksik çıkmıştır. Bu durum kapsam dışında kalan çalışanlar için büyük bir adaletsizlik meydana getirmiştir. Bununla beraber, iş barışı ve sosyal devlet anlayışı da bozulmuştur.

"Bizler erken emeklilik hayalinde değiliz"

EYT yasası dışında kalan bizler erken emeklilik hayalinde değiliz. Hatta bir çoğumuz EYT yasası ile emekli olanlardan çok daha büyük yaşlardayız ve çok daha fazla primliyiz. Hepimiz alın terimize bizden beklenen 7000 primi çoktan fazlası ile doldurduk. Bizden küçük ve primi az olan çalışanların emekli oldukları ortamda çalışma hayatına devam etmek, çalışma barışımızı bozmuştur. Kademesiz düzenleme anayasal eşitliğe, sosyal güvenlik anlayışına ve en önemlisi hiç bir vicdana sığmayacak büyüklükte bir adaletsiz durum meydana gelmesine sebep olmuştur."

"Bu sistem tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir"

Uğurlu, gelinen durumun tam bir felaket olduğunu vurgulayarak, "Dünyadan çalışma hayatı yaş örnekleri verirken, dünyanın hiç bir ülkesinde 43 yaşında emekli olmadığını değil. Dünyanın hiç bir yerinde akranlar arası 17/20 yıl fark olmadığından da bahsedin. Laf oyunları ile bu hakkı yok saymayın. Adaleti, adaletsizlik sadece kendi başımıza geldiği zaman ararsak, gün gelir, o adaleti hiçbir yerde bulamayız. Tam olarak talebimiz; SGK siteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul, ve ölçülü kademe ile tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir." dedi.