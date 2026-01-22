Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının yarın hesaplarına geçeceğini açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

19 MİLYAR TL'LİK FARK ÖDEMESİ

Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak. Bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi gerçekleşecek. Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar TL ek ödeme olacak. Ödemeler aylık alınan banka veya PTT şubelerinden alınabilecek.