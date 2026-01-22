Haberler

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Güncelleme:
Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemeleri 23 Ocak Cuma günü (yarın) hesaplara yatırılacak. 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak.

  • Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemeleri 23 Ocak Cuma günü hesaplarına yatırılacak.
  • Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak.
  • Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 kişiye 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar TL ek ödeme olacak.

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının yarın hesaplarına geçeceğini açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

19 MİLYAR TL'LİK FARK ÖDEMESİ

Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak. Bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi gerçekleşecek. Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar TL ek ödeme olacak. Ödemeler aylık alınan banka veya PTT şubelerinden alınabilecek.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Yorumlar

Fatih kanatmış:

Sanki babalarının cebinden veriyorlar adam 40 sene SGK primi ödemiş . yaptırdığımız paraları bize lütufmuş gibi veriyorlar. birde 19.1 m fark yazmışlar.

Ahmet Melih ALEMDAR:

Allah'tan dilerim ki, bu insanlara bunlara hak görenler, bu maaşa muhtaç olacak günleri görsün

deep horizon:

4/c lilerde memur yani primlerinide devlet kendi cebinden ödemiş yani kendi ceplerinden ödemediler

Saim :

43 yaşında emekli olundu ne 40 sene prim bilip bilmeden konuşuyorsun SGK primi bugün 1150 TL 15 sene prim yatırıp emekli oluyorsun 40 seneyi nerenden uydurdum

suoq:

neyin farkını yatıracak her yeri zam olsa ne olur insanlar markete bile gidemez oldu adam kasaba gitse hanımı ile akşam kendimizi şımartalım dese 1 akşam için et alsa 10 bin tutar kalanıda 1 hafta yese geriye 22 gün aç kalıyor o yüzden verdikleri parayı kendi çocuklarına günlük bile az gelir ALLAH Celle celalühü belalarını versin amin

