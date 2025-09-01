Emekli Yarbay Çetin Ertaş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Yarbay Çetin Ertaş'a çarpan otomobil sonucu 72 yaşındaki Ertaş hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ertaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Yarbay Çetin Ertaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ertaş, sağlık personelinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ertaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin Ertaş'ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
