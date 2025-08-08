Emekli Tümgeneral Ziv'den Netanyahu Hükümetine Sert Eleştiriler

İsrail ordusundan emekli Tümgeneral Yisrael Ziv, Netanyahu hükümetinin Gazze için ordunun inanmadığı bir planı dayattığını belirterek, bunun orduyu Gazze'de daha derin bir batağa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Eski İsrail Genelkurmay Operasyonlar Şefi Ziv, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan makalesinde, Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik "kademeli" planının Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ziv, Netanyahu hükümetini "gerçeklikten kopuk, panik içinde kararlar alan bir grup" olarak tanımlarken, Hamas'ın ise "inisiyatifi elinde tuttuğunu" vurguladı.

"İsrail hükümetinin dün gerçekleşen oturumda umutsuzluk içinde içine kapandığına" işaret eden Ziv, "Hükümetin Genelkurmay Başkanına ordunun inanmadığı bir planı dayattığını ve Gazze'de daha derin bir çıkmaza sürüklediğini görmek gerçekten üzücü." ifadesini kullandı.

Emekli Tümgeneral, ordunun ağır bedeller ödediğini fakat siyasi liderliğin somut bir başarı elde edemediğini belirterek, "Gazze'nin işgali daha büyük başarısızlığa yol açacak derin bir çukur kazmak demek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in aynı hataları tekrar ediyor

Gazze kentinin daha önce defalarca işgal edildiğini, Han Yunus'un ise harabeye döndüğünü aktaran Ziv, ordunun bir yıldır aynı yerde dönüp dolaştığını ve hükümetin ordudan "boşuna görevler" istediğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in artık hükümeti "fiili bir otorite" olarak görmediğini, "gerçeklikten kopuk, panik içindeki bir grup" olarak nitelediğini aktardı.

Mevcut hükümet ahlaki ve akli meşruiyetini kaybetti

Siyasi liderlikte ciddi bir bilinç ve sorumluluk eksikliğinin olduğu eleştirisinde bulunan Ziv, hükümetin aynı hataları tekrar ettiğini aktardı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "Mevcut hükümet ahlaki ve akli meşruiyetini kaybetti. Kararları ülkeyi utanç verici bir stratejik yenilgiye, askerlerin ve esirlerin hayatlarını tehdit eden bir duruma sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Netanyahu'nun planı, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini önce boşaltarak işgal etmek, ardından kenti kuşatıp, yerleşim merkezlerine derin saldırılar yapmak üzerine kurulu. İkinci aşamada ise, ağır tahribata uğrayan mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzde 87'si şu an ya İsrail işgali altında ya da zorla yerinden etme emriyle karşı karşıya. BM, askeri genişlemenin "felaket sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunuyor.