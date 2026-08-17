Haberler

Emekli Tümamiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma ve Gözaltı

Emekli Tümamiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma ve Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya videoları gerekçesiyle 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Ertürk öğle saatlerinde gözaltına alındı ve savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

(İSTANBUL) Bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli tuğamiral Türker Ertürk gözaltına alındı.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan ve daha sonra istifa eden emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından başlatılırken, Ertürk öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Ertürk'ün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu