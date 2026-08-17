Emekli Tümamiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma ve Gözaltı

(İSTANBUL) Bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli tuğamiral Türker Ertürk gözaltına alındı.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan ve daha sonra istifa eden emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından başlatılırken, Ertürk öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Ertürk'ün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA