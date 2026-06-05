Haberler

Bıçakla saldıran oğlunu tabancayla öldüren emekli polis: Uyuşturucu batağından kurtaramadım

Bıçakla saldıran oğlunu tabancayla öldüren emekli polis: Uyuşturucu batağından kurtaramadım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da uyuşturucu parası nedeniyle tartıştığı oğlu tarafından bıçakla saldırıya uğrayan emekli polis memuru Faruk Kayhan, tabancayla ateş ederek oğlunu öldürdü. Gözaltına alınan Kayhan tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu parası nedeniyle çıkan tartışmada kendisine bıçakla saldıran oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23) tabanca ile vurarak öldüren emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), tutuklandı. Kayhan, ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı" dedi.

Olay, 3 Haziran'da saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırırken, Faruk Kayhan da yol kenarından aldığı tahta sopayla engellemeye çalıştı. Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğluna peş peşe ateş etti. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Faruk Kayhan'ın, ifadesinde; "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Orman işçisi Ahmet Kaan Kayhan'ın, 10 Ağustos 2025'te Kozan'daki orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, ekiplerin arama çalışması ile bulunduğu da belirtildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti