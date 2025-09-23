Emekli Polis Osman Ergün'ün Cansız Bedeni Baraj Gölünde Bulundu

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan emekli polis Osman Ergün'ün (56) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde yakınlarının kendisine ulaşamadığı emekli polis memuru Osman Ergün'ün otomobili Karamanlı Barajı kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında AFAD ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan Osman Ergün'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.