Emekliliğine 4 gün kala kazada ölen polis için tören

Bartın'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden emekli polis memuru Kazım Kızıl, memleketi Zonguldak'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

MEMLEKETİ ZONGULDAK'TA DEFNEDİLDİ

Bartın'da emekliliğine 4 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kazım Kızıl'ın (55) cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi. Kızıl için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kızıl'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevli polisler tarafından taşındı. Törene; Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve bürokratlar, protokol üyeleri ile yakınları katıldı. Öğle vakti Sefa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kazım Kızıl'ın cenazesi, Dağköy'de toprağa verildi.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
