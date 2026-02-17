Haberler

41 yıllık öğretmen alkışlarla emekli oldu

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayan öğretmen Ali Bakmay, öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. Veda organizasyonunda duygusal anlar yaşandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde öğretmen Ali Bakmay, 41 yıllık meslek hayatının ardından öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

İlçedeki Fatih Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ali Bakmay, 41 yıllık eğitim hayatını anlamlı bir sürprizle noktaladı. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından hazırlanan veda organizasyonu, okul koridorlarında duygu dolu anlara sahne oldu. Yıllar boyunca binlerce öğrenci yetiştiren Bakmay, alkışlar eşliğinde uğurlanırken hem öğrencileri hem de meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Emek ve özveriyle geçen 41 yıl, hafızalarda iz bırakan bir alkışla taçlandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
