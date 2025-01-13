Emekli İtfaiye Erine Sürpriz Kutlama

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında geçirdiği 25 yılın ardından son gününü bugün tamamlayan itfaiye eri Ahmet Eren'i mesai arkadaşları itfaiye aracıyla merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin sokağına getirdi.

Eren'i burada ailesi ve komşuları maytaplar ve meşalelerle karşıladı.

Araçtan inen Eren'i alkışlayan mesai arkadaşları, emekli olan itfaiye erini suyla ıslattı, üzerine yangın söndürme tüpünü sıktı.

Kutlamanın ardından Eren tebrikleri kabul etti.

Ahmet Eren, AA muhabirine, 25 yıl boyunca her türlü şartta gururla çalıştığını söyledi.

Kutlamadan dolayı mutlu olduğunu anlatan Eren, "Çok güzel bir anı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Hep beraber 25 yıldır çalıştık, çok teşekkür ediyorum. Bu kadarını beklemiyordum, ailemin bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Islanmak bu işin doğasında var, güzel oldu." ifadelerini kullandı.

İtfaiye amiri Serdar Arık da her türlü şartta birlikte görev yaptıkları çalışma arkadaşlarına güzel bir veda etmek için bugünü organize ettiklerini dile getirdi.