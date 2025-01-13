Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı

Emekli İtfaiye Erine Sürpriz Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 25 yıl hizmet veren itfaiye eri Ahmet Eren, mesai arkadaşları tarafından evinin önünde sürpriz bir kutlama ile karşılandı. Ailesi ve komşuları ile birlikte kutlamaya katılan Eren, duygu dolu anlar yaşadı.

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında geçirdiği 25 yılın ardından son gününü bugün tamamlayan itfaiye eri Ahmet Eren'i mesai arkadaşları itfaiye aracıyla merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin sokağına getirdi.

Eren'i burada ailesi ve komşuları maytaplar ve meşalelerle karşıladı.

Araçtan inen Eren'i alkışlayan mesai arkadaşları, emekli olan itfaiye erini suyla ıslattı, üzerine yangın söndürme tüpünü sıktı.

Kutlamanın ardından Eren tebrikleri kabul etti.

Ahmet Eren, AA muhabirine, 25 yıl boyunca her türlü şartta gururla çalıştığını söyledi.

Kutlamadan dolayı mutlu olduğunu anlatan Eren, "Çok güzel bir anı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Hep beraber 25 yıldır çalıştık, çok teşekkür ediyorum. Bu kadarını beklemiyordum, ailemin bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Islanmak bu işin doğasında var, güzel oldu." ifadelerini kullandı.

İtfaiye amiri Serdar Arık da her türlü şartta birlikte görev yaptıkları çalışma arkadaşlarına güzel bir veda etmek için bugünü organize ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
img

Khabib'e büyük şok! Apar topar uçaktan indirdiler
img

O nasıl kıyafet Sibel hanım! Yapılan yorumları görmeniz lazım
img

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Konyaspor Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

Ortalık yangın yeri! Herkes bu pozisyonları tartışıyor
Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Gol düellosunda zafer Fenerbahçe'nin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Canlı anlatım! Gol düellosunda eşitlik bozuldu

Gol düellosunda eşitlik bozuldu! Tempo bir an olsun düşmüyor
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Edirne okullar tatil mi 14 Ocak Salı (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? Dzeko pozisyonu kırmızı kart mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Konyaspor – Fenerbahçe)? Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı? Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozison korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.