Haberler

Can dostu "Cango" ile denizde kürek çekip motosikletle gezintiye çıkıyor

Can dostu 'Cango' ile denizde kürek çekip motosikletle gezintiye çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, 10 yıl önce sahiplendiği köpeği 'Cango' ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosiklet ve arabayla gezintiye çıkıyor. Kunur, köpeğini can yoldaşı olarak nitelendiriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği "Cango" ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor.

Yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra emekli olan Kunur, 10 yıl önce küçük bir köpek sahiplendi.

Yanından ayırmadığı köpeğine "Cango" ismini veren Kunur, patili dostunu motosiklet ya da arabayla gittiği her yere götürüyor.

Köpeğiyle aynı ismi taşıyan kayığı da bulunan Kunur, her sabah "Cango" ile Fethiye Körfezi'ne açılıyor.

"Cango"nun da en sevdiği aktiviteler arasında yer alan kayık gezisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kunur, AA muhabirine, köpeğin kendisine can yoldaşı olduğunu, "Cango"nun evladından farkı bulunmadığını söyledi.

Her yere köpeğiyle gittiğini, onu insan büyütür gibi büyütüp ilgilendiğini anlatan Kunur, "Günün 24 saati köpeğimle beraberim. Makul olan her yere onu da götürüyorum. Tekne, araba, motor ile geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Konuştuğum belki 100 kelimeyi anlıyor. Özel bir eğitim aldırmadım, yıllarca aynı ev içinde yaşadığımız için her söylediğimi anlıyor." dedi.

Hava şartları uygun olduğu sürece hemen her gün "Cango" ile bir saat de olsa kürek çektiklerini dile getiren Kunur, aktivitenin onun da çok hoşuna gittiğini belirtti.

???????- "Yanımdan hiç ayrılmaz"

"Cango"nun evden çıktıkları zaman çocuklar gibi heyecanlandığını vurgulayan Kunur, şöyle konuştu:

"Evde hazırlık yapmaya başladığım zaman çıkacağımızı anlıyor. Trafik eğitimi de var, ben komut vermeden yoldan karşıya geçmez. Yanımdan hiç ayrılmaz. Çalıştığım dönemde 'Emekli olursam bir tekne alacağım.', bir de 'Köpek besleyeceğim.' dedim. Adını da bir filmden esinlenerek koydum. Tekneme köpeğimin ismini verdim, arabada ismi yazılı. Onu çok seviyorum. Daha doğrusu hayvanları çok seviyorum. Zaten hayvanı sevmeyen insan da sevmez."

"Cango" ile körfezdeki gezisinin insanların dikkatini çektiğini aktaran Kurgun, "İnsanların bu durum hoşuna gidiyor ve genelde fotoğrafımızı çekiyorlar. 'Cango' yüzmeyi de çok sever. Her gün kısmen de olsa denize giriyor." diye konuştu.

Kunur, köpeğiyle yaptıkları aktivitelerin zaman zaman sosyal medyada da paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı