Emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş, 65 Yıldır Çavdar Sapıyla Sanat Yapıyor

Emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş, 65 Yıldır Çavdar Sapıyla Sanat Yapıyor
Güncelleme:
Antalya'da 79 yaşındaki emekli emniyet müdürü Ömer Güneş, ortaokul döneminden beri çavdar sapından resim yapma sanatını sürdürüyor. 65 yıldır bu sanatı icra eden Güneş, kendi eserlerini başkalarına hediye edip, bu geleneği yaşatmak için gençleri yetiştirmeye çalışıyor.

ANTALYA'da emekli emniyet müdürü Ömer Güneş (79), ortaokulda okurken resim ve el işi öğretmeninin yönlendirmesiyle çavdar sapından resim yapmayı öğrendi. Çavdar sapıyla motif yapma sanatını 65 yıldır sürdüren Güneş, "Bu sanatı benden sonra yapacak kimse yok, öğrenmek isteyenleri bekliyorum" dedi.

Emekli emniyet müdürü Ömer Güneş, 1960'lı yıllarda ortaokulda okurken resim ve el işi öğretmeninin yönlendirmesiyle çavdar sapından resim yapmayı öğrendi. Boyası olmayan, boya alma imkanı bulunmayan çocukların yapabileceği bu sanatı o yıllardan beri sürdüren Güneş, "O dönem öğretmenimiz bize çavdar sapından motif yapmayı öğretti. 65 senedir geliştirerek bu işe devam ediyorum" diye konuştu.

ESERLERİNİ BİRÇOK KİŞİYE HEDİYE ETTİ

Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptığını, 1992'de emekli olduğunu aktaran Ömer Güneş, çavdar sapından yaptığı eserleri bugüne kadar birçok kişiye hediye ettiğini anlattı. Güneş, "Şu anda yaptığım eserleri eşe dosta, makam sahiplerine sunarak mutluluk duyuyorum. Benden sonra yapacak torunum var, onu yetiştirmek için gayret gösteriyorum çünkü Türkiye'de bunu yapabilecek başka kişiler göremiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇAVDAR SAPI PARLAKLIĞINI YILLARCA KORUR'

Sanatının malzemesini memleketi Sivas'tan temin ettiğini belirten Ömer Güneş, çavdar sapının yapısal özelliğini şöyle anlatarak, "Anadolu'da en çok yetişen bitkilerden biri çavdar. İçinde fosfor bulunduğu için uzun yıllar parlaklığını koruyor. Bu nedenle resim yapmaya çok uygun, elastik bir yapısı var. Ben Sivaslı olduğum için sapları oradan getiriyorum. Başkalarının temin etmesi zor olduğu için kimse bu işle uğraşmıyor" dedi.

ÜTÜLENİP YAPIŞTIRILARAK TABLOLAR HAZIRLANIYOR

Eserlerinin yapım aşamalarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Tarladan temin edilen çavdarlar önce kökleri ve başakları kesilip sap haline getiriliyor. Çalışmadan önce ıslatılıp düzelttikten sonra ütülemek suretiyle düzgün hale getiriliyor. Daha sonra yapılacak motifin üzerine yapıştırılarak kesiliyor ve tablolara yerleştirilerek eser ortaya çıkıyor. Boya ile uzun süre kaynatmak suretiyle de renk elde ediyorum, bunu da tablolara yansıtıyorum."

EVİNDE KÜÇÜK BİR ATÖLYE KURDU

Çalışmalarını evinin küçük bir odasında sürdüren Ömer Güneş, burada çeşitli resim ve motifler yaparak zamanını değerlendirdiğini söyleyerek, "Evde kendime küçük bir çalışma ortamı hazırladım. Boş zamanlarımda çeşitli resimler yaparak vaktimi değerlendiriyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Benden sonra yapacak kişileri arıyorum ama bulamıyorum. Bu nedenle istekli olanları bekliyorum, onlarla bu konuda çalışmayı isterim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
