Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkan Adayı Tengilimoğlu İzmir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkan Adayı Necmi Tengilimoğlu, İzmir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tengilimoğlu, Bayraklı, Balçova, Gaziemir, Buca, Tire, Torbalı, Narlıdere, Karabağlar ve Seferihisar'da dernek üyelerine projelerini anlattı.

Emekli astsubayların sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesi için çalışacaklarını anlatan Tengilimoğlu, derneğin güçlü bir yapıya kavuşması, üyelerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirecek adımların atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.