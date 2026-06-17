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Emek Partisi Genel Başkanı Aslan'dan Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına Tepki

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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Meclis önünde açıklama yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağdurlarının gözaltına alınmasını kınayarak, öğretmenlerin taleplerinin kabul edilmesini ve gözaltıların sona ermesini istedi.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin yerlerde sürüklenerek ve ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındığını belirtti. Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rezilliğe son verin, öğretmenlerin taleplerini kabul edin! Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler yine yerlerde sürüklenerek, ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı. Öğretmenler güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı taban maaş uygulamasının geri getirilmesini, belirli süreli iş sözleşmelerinin kaldırılmasını ve kamuda görev yapan öğretmenlerle eşit özlük haklarına sahip olmak istiyorlar. Bu talepler öğretmenlerin en temel haklarıdır."

Hafta sonundan bu yana eylem yaparak Ankara'da seslerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e duyurmaya çalışan öğretmenlere dönük sistematik polis saldırıları Saray rejiminin inşa etmek istediği "yeni Türkiye"nin makyajsız fotoğrafıdır. Sendikalar ve emek örgütleri başta olmak üzere tüm işçi ve emekçileri, hakları için mücadele eden öğretmenlerle dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan öğretmenler derhal serbest bırakılmalı, öğretmenlerin talepleri bir dakika dahi beklenmeden kabul edilmelidir. Günlerdir öğretmenlere şiddet uygulayan polisler ve onlara bu emri verenler hakkında soruşturma başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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