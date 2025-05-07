Emek Partisi'nden AYM'nin Hayvanları Koruma Kanunu Kararına Tepki

(ANKARA) – Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Anayasa Mahkemesi'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali istemini reddetmesine ilişkin olarak, "Çeşitli algı operasyonlarıyla, yalan haberler ve nefret söylemleriyle köpekleri düşman ilan edenler, 23 yıllık iktidarları boyunca doğa, hayvan ve çevre dostu hiçbir adım atmazken, bu konuyu da toplumsal kutuplaşmanın bir unsuru haline getirmiştir" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün esastan görüştü ve kanunun iptali istemini reddetti. AYM'nin ret kararını protesto edenler de polis müdahalesiyle karşılaştı. İktidarın bu yasasıyla birlikte, Türkiye'nin pek çok bölgesinden hayvan katliamları görüntülerinin geldiği açıkken, AYM'nin bu kararı, hayvanla yönelik şiddete yol vermiştir. Çeşitli algı operasyonlarıyla, yalan haberler ve nefret söylemleriyle köpekleri düşman ilan edenler, 23 yıllık iktidarları boyunca doğa, hayvan ve çevre dostu hiçbir adım atmazken, bu konuyu da toplumsal kutuplaşmanın bir unsuru haline getirmiştir. Saray iktidarının, sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini bir 'önlem' gibi sunan bu yasanın iptalini muhalefete taviz vermek olarak gördüğü açıktır. Anayasa Mahkemesi'nin sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin olarak 'ölüm fermanı' anlamına gelen bir tutumda ısrar etmesi kabul edilemez."