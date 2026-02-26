Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan: "Soma ve Kınık Maden İşçilerinin Mücadelesinin Yanındayız"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Soma ve Kınık maden işçilerinin insanca yaşama ve çalışma koşulları için verdikleri mücadeleye destek verdiklerini açıkladı ve tüm emekçileri bu mücadeleye katılmaya çağırdı.

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "İnsanca yaşama ve çalışma koşulları için mücadele eden Soma ve Kınık maden işçilerinin mücadelesinin yanındayız. Tüm emekçileri, işçilerin yanında olmaya çağırıyoruz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Aslan İstanbul Esenyurt'taki metal işçileriyle bir araya geldi. Aslan, hakları için direnen Soma Termik Santrali işçileri ve Polyak maden işçilerinin mücadelesiyle dayanışma mesajı verdi.

Aslan, "Kınık'ta, Soma'da işleri, ekmekleri ve özgürlükleri için direnen; alacakları için direnen, insanca yaşama ve çalışma koşulları için mücadele eden Soma ve Kınık maden işçilerinin mücadelesinin yanındayız. Tüm emekçileri, işçilerin yanında olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

EMEP'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "İnsanca çalışma ve yaşam koşulları için mücadele eden işçilerin yanındayız. Tüm işçi ve emekçileri de Soma Termik Santral işçileri ve Polyak Maden işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA
500
