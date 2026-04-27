Emek Partisi Genel Başkanı Aslan: "Ankara'da Direnen İşçilere Yönelik Gözaltılar ve Polis Şiddeti Kabul Edilemez"

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne yürümelerine izin verilmemesi ve işçilere yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak, "İşi, ekmeği, özgürlüğü ve onuru için Ankara'da direnen Doruk Madencilik işçilerine yönelik baskı, gözaltılar ve polis şiddeti kabul edilemez. Bakanlığın, Yıldızlar Holding'i koruyan açık tutumu bu düzenin kimin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne yürümelerine izin verilmemesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşi, ekmeği, özgürlüğü ve onuru için Ankara'da direnen Doruk Madencilik işçilerine yönelik baskı, gözaltılar ve polis şiddeti kabul edilemez. Bakanlığın, Yıldızlar Holding'i koruyan açık tutumu bu düzenin kimin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. İşçilerin direnişi bastırılamaz! Bu sermaye düzeninin hesabı mutlaka sorulacak. Direnişten, adalet ve hak arayışından vazgeçmeyeceğiz. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri derhal karşılansın! Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

100 bin kişinin hayalleri gerçek oldu! Kazananlar açıklandı
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi