Emek Partisi Genel Başkanı Aslan: "Ankara'da Direnen İşçilere Yönelik Gözaltılar ve Polis Şiddeti Kabul Edilemez"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne yürümelerine izin verilmemesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşi, ekmeği, özgürlüğü ve onuru için Ankara'da direnen Doruk Madencilik işçilerine yönelik baskı, gözaltılar ve polis şiddeti kabul edilemez. Bakanlığın, Yıldızlar Holding'i koruyan açık tutumu bu düzenin kimin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. İşçilerin direnişi bastırılamaz! Bu sermaye düzeninin hesabı mutlaka sorulacak. Direnişten, adalet ve hak arayışından vazgeçmeyeceğiz. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri derhal karşılansın! Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA