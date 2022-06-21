"Elvis" filminin Türkiye galası yapıldı "Rock'n Roll'un Kralı" olarak anılan Elvis Presley'nin hayatını konu edinen "Elvis" filminin Türkiye galası Capitol Spectrum Cineplex'de yapıldı. "Rock'n Roll'un Kralı" olarak anılan Elvis Presley'nin hayatını konu edinen "Elvis" filminin Türkiye galası Capitol Spectrum Cineplex'de yapıldı. Warner Bros. Pictures Türkiye tarafından organize edilen gösterim öncesinde misafirleri Elvis Presley'in kostümleri ve hayatındaki önemli eşyalardan oluşan dekorlarla süslendikleri alan karşıladı. Galada İstanbul Tribute Band grubu Elvis Presley'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Warner Bros. Pictures yapımı filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü yönetmen Baz Luhrmann üstleniyor. Başrollerinde Austin Butler ve Oscar ödüllü Tom Hanks'in yer aldığı filmde Elvis Presley'nin hayatı ve müziği ele alınıyor. Film, 24 Haziran'da vizyona girecek. AA / Salih Şeref - Güncel Elvis Presley Warner Bros Türkiye Güncel Haberler

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