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Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

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Elon Musk, OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı yeni bir dava açtı. Musk, kurucuları "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet etmekle" ve "kar peşinde koşmakla" suçluyor. Daha önce benzer bir dava açıp geri çeken Musk, OpenAI'ın Microsoft'un kontrolüne girdiğini iddia ediyor. OpenAI ise iddiaları reddederek, Musk'ın geçmişte şirketi kontrol etmeye çalıştığını öne sürüyor. Bu dava, yapay zeka etiği tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.

Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI'ın kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı yeni bir dava açtı. Kuzey Kaliforniya federal mahkemesine sunulan dava dilekçesinde Musk, kurucuları "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet etmekle" suçluyor.

Musk, dilekçede Altman ve diğer davalıların kendisini aldattığını, yapay zeka konusundaki insani endişelerini suistimal ettiklerini öne sürüyor. Davayı "açgözlülüğe karşı fedakarlığın hikayesi" olarak nitelendiren Musk, OpenAI'ı kar peşinde koşmakla itham ediyor.

OpenAI sözcüsü ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, Musk'ın daha önce geri çekilen ilk dava başvurusundaki e-postaların durumu açıkladığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Musk, Şubat ayında da benzer iddialarla dava açmış, ancak Haziran'da bu davayı geri çekmişti. O davada OpenAI'ın Microsoft'un yan kuruluşu haline geldiğini ve şirket sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etmişti.

OpenAI ise Musk'ın iddialarını reddederek, geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olma ve Tesla ile birleştirme girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

Bu yeni dava, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve kullanımı konusundaki etik tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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