Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

Elon Musk, Paris'teki X ofislerine yapılan baskını 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirirken, Fransız yetkililerin soruşturmasının asılsız iddialara dayandığını öne sürdü.

ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Fransa'da jandarmanın X şirketinin Paris'teki ofislerinde yaptığı aramanın "siyasi bir saldırı" olduğunu iddia etti.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak, "Bu siyasi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Küresel Hükümet İlişkilerinden yapılan açıklamada ise Fransız adli yetkililerin, "algoritmaların manipüle edilmesi ve sahte veri elde edilmesi iddialarına ilişkin siyasileştirilmiş bir soruşturma" kapsamında X'in Paris'teki ofisine baskın düzenlediği ifade edildi.

Paris Savcılığının, "soruşturmanın odağı olmayan" X'in Fransa'daki ofislerini ve çalışanlarını hedef alarak, şirketin ABD'deki üst düzey yönetimine "açıkça baskı uygulamaya çalıştığı" öne sürüldü.

"Baskının temelini oluşturan iddialar asılsızdır." ifadesi kullanılan açıklamada, X'in herhangi bir yanlışlık yaptığının kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Kurgulanmış baskın, soruşturmanın Fransız yasalarını çarpıttığı, yargı sürecini engellediği ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığına ilişkin inancımızı güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.???????

Paris Savcılığından dün yapılan açıklamada, savcılığın talimatıyla jandarmanın, şirketin Fransa'daki ofislerinde arama yaptığı belirtilmişti. Söz konusu aramanın Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapılmıştı.

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yaccarino ve Elon Musk'ı, 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
