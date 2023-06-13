Elmadağ'daki fabrikadaki patlamada şehit olan işçilerin cenazesi defnedildi

Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir ve İhsan Küçükerdem'in cenaze töreni düzenlendi. Şehit işçilerin cenazesi, Elmadağ'da bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Çamlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Elmadağ'daki fabrikadaki patlamada şehit olan işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir ve İhsan Küçükerdem'in cenazesi defnedildi.

Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada şehit olan işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir ve İhsan Küçükerdem için Elmadağ'da bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Şehit işçilerin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çamlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehitlerin yakınları, Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.