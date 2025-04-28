Elizabeth City State Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.