Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm toprağa verildi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm (37), memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Şehit Üzüm'ün kızı Ayşe Mina (9) babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Sarız Merkez Camii'ndeki törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Üzüm'ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina ve Aysima Üzüm (8) ile şehidin ablası, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit ailesinin bireyleri gözyaşı döktü. Şehit Üzüm'ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.