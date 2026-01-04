Elif Kumal'ı Arama Çalışmaları 8. Gününde; Evlerin Güvenlik Kameraları İnceleniyor

1) ELİF KUMAL'I ARAMA ÇALIŞMALARI 8'İNCİ GÜNÜNDE; EVLERİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR (2)

'YARIN ÖZEL CİHAZLARLA ARANACAK'

Elif Kumal'ı arama çalışmalarını yerinde takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan Göç, "Bugün 8'inci günümüz ve personel ile ekipman sayımızı artırarak 500'ün üstünde personelle arama çalışmalarımız devam ediyoruz. Karada, deniz ile karanın birleştiği yerde ve göl kısmında arama yapıldı. Maalesef herhangi bir ize veya emareye rastlanmadı. Gün içinde 50 kişilik personelimiz çalışmalara katıldı. Emniyetten de 30 kişilik çevik kuvvet ekibimiz geldi. Bugün özel cihazlar kullanan bir ekibimiz daha gelecek ve yarın su altında o cihazlarla ekibimiz aramalara devam edecek. Elif'in kullandığı araca benzer bir parça bulunmuştu ve o parça incelendi. O parçanın etrafı tümüyle arandı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Biz her ihtimale karşılık bu bölgeden başlayarak, yarın çalışmaları devam ettireceğiz. Önceliğimiz kızımın sağ salim bir şekilde bulunması. Bizi sonuca götürecek elimizdeki en önemli imkan da Elif'in kullandığı araca ulaşılmasıdır. O daha bulunabilir bir şey. Gözle görülmesi, bir belirti bulunması daha kolay. Onun üzerine yoğunlaştık. Şu ana kadar bir iz bulamadık ama ne kadar sürerse sürsün, kızımızı ailesine teslim etmek üzere çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

'FARKLI BİR ARACA YÜKLENEREK Mİ ÇIKARILDI'

Elif Kumal'a ait aracın bölgeden çıkıp, çıkmadığı veya çıkarılmış olacağı ihtimalleri üzerine özel bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Kaymakam Hasan Göç, "Aracın seyir halinde buradan çıkmadığı kesin. Başka bir araca yüklenerek çıkarılma ihtimaline karşın, plaka tanıma sistemleri kullanılarak, hem de köylerdeki ve evlerdeki tüm kameralar saatlerce incelenerek, bütün araçlara ulaşıldı. Bu konuda herhangi bir şüpheli duruma da rastlanmadı. O gün ve o günden sonra bölgeye giriş veya çıkış yapan, Elif'in aracının taşınabilme ihtimali olan bir araç görülmedi. Bütün araçlar kontrol edildi" ifadelerini kullandı.