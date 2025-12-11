Haberler

TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi uluslararası yarışmada birinci oldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 7. sınıf öğrencisi Elif İlkim Sofuoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 12. Uluslararası Genç Trompetçiler Yarışması'nda birinci oldu. Yarışmaya Türkiye'den birçok sanatçı katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif İlkim Sofuoğlu, Bulgaristan'ın Eski Zağra şehrinde düzenlenen 12. Uluslararası Genç Trompetçiler Yarışması'nda birinci oldu.

Konservatuvardan yapılan açıklamaya göre, 12. Uluslararası Genç Trompetçiler Yarışması, Macaristan, Romanya, Malta, Bulgaristan ve Türkiye'den 4 farklı yaş kategorisinde 30'a yakın sanatçının katılımıyla düzenlendi.

Yarışmaya katılan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif İlkim Sofuoğlu, kategorisinde birinci oldu.

Trompet eğitimine Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş ile devam eden genç sanatçının yarışmadaki performansına piyanist Doç. Natia Gaganidze eşlik etti.

Yarışmanın son gününde ödül töreni, ödül alan öğrenciler ve jürinin kapanış konseri şef Victor Krumov yönetimindeki Eski Zağra Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleşti.

Konserde Sofuoğlu ve Çavuş da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
