Elif Ayvaz, Kanseri Yenmenin Mutluluğunu Paylaştı

Eskişehir'de "Ewing sarkomu" olarak bilinen kemik kanserini iki yıllık mücadelenin ardından yenen 12 yaşındaki Elif Ayvaz için balonlar uçuruldu.

Elif Ayvaz'a moral vermek amacıyla Sümer Mahallesi'ndeki Velespit Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Ayvaz'ın anlamlı gününde yanında olan babası Ahmet ile annesi Hülya Ayvaz duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Elif Ayvaz, iki yıl önce zor şartlarda bu hastalıkla mücadeleye başladığını söyledi.

Ümidini kaybetmediğini belirten Ayvaz, "Bu süreçte yanımda olan aileme ve yakınlarıma beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Benim gibi kanserle mücadele eden arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim asla pes etmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Hayat sevince güzel. Bu süreçte kitap okudum ve bir şeylerle meşgul oldum. Örgü yapmaya başladım. Sevdiğim insanlarla paylaştım." diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de ailesinin büyük desteği ve çabasıyla Elif'in yanında olduğunu ifade ederek, "Kanser, bir gün bizim de kapımızı çalabilir ama güzel olan şunu biliyoruz. Eğer erken teşhis olursa, kendimize dikkat edersek, zamanında kontrolünü yaptırırsak, tedavimizi güzel bir şekilde uygularsak, elbette hayata inanırsak iyileşme ihtimalimiz yüksek. Elif, çok zor bir işi başardı." dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da etkinliğe katılanların büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da kanserin en zor hastalıklardan biri olduğuna dikkati çekerek, Elif'in mücadelesiyle başarılı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kanseri yenen Elif Ayvaz, kendi ördüğü el emeği ürünlerini, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a hediye etti.

Etkinlik alanına gelenler, Elif Ayvaz'la şarkılar eşliğinde rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.