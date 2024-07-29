Üye Girişi
Haberler

Eleşkirt'te Taziye Dönüşü Korkunç Kaza: 13 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir taziyeye giden 2 otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde birinde taziyeye gidenlerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Sürücü M.U. idaresindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, Eleşkirt- Ağrı kara yolu Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde, yakınlarının taziyesi için köye giden N.A'nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.Ö, E.U, A.Ö, M.U, N.U, F.Ö, E.U, Ç.A, Y.A, R.Y. ve M.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eleşkirt Ağrı Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

 Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title