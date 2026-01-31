Haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

Güncelleme:
Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan e-TEP sınavına toplam 584 aday katıldı. Sınav sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak ve sonuçlar iki yıl süreyle geçerli sayılabilecek.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/1), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

İki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başladı. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplamda 584 adayın başvurduğu ve 22 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yaptı.

Sınav sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Sonuçlar, kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli görülmesi halinde, kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek.

Sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilen sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

Haberler.com
