Haberler

Dedektör köpek "Axel" suçluların gizlediği dijital delilleri buluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyetin elektronik cihaz tespit köpeği 'Axel', gizlenmiş elektronik materyalleri koku yoluyla tespit ederek terör ve uyuşturucu gibi suçlarla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Belçika Malinois ırkı olan 'Axel', eğitimleri sayesinde cep telefonu ve USB bellek gibi cihazları kısa sürede bulabiliyor.

AYKUT KARADAĞ - Emniyetin elektronik cihaz tespit köpeği "Axel", suç ve suçlularla mücadelede gizlenmiş elektronik materyalleri koku yoluyla tespit edip kritik delillere ulaşılmasını sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Belçika Malinois ırkı "Axel", cep telefonu, sim kart, USB bellek, hard disk ve benzeri küçük elektronik materyallerin yerini kısa sürede belirliyor.

Terör ve uyuşturucu gibi suçlarda kritik öneme sahip dijital delillerin bulunmasında görev alan "hassas burun", gizlenmiş veya fark edilmesi zor teknolojik materyalleri koku yoluyla tespit ediyor.

Köpekler teknolojik cihazlardaki kimyasal kokuya şartlandırılıyor

KEM'de zorlu eğitim sürecinden geçirilen 4 yaşındaki Axel, tüm elektronik cihazlarda bulunan ortak bir kimyasal kokuya şartlandırılıyor.

Eğitimlerin ilerleyen aşamalarında ise farklı cihaz türleri tanıtılarak köpeğin bu materyallerin tamamına tepki vermesi sağlanıyor.

Operasyon ve arama köpeklerine göre daha hassas ve kapsamlı bir eğitimden geçen dedektör köpekler, seçme aşamasından itibaren yüksek performans kriterlerine göre belirleniyor.

Eğitimlerini tamamlayanlar, sahada düzenlenen operasyonlarda da aktif görev alarak çok sayıda dijital materyalin ele geçirilmesine katkı sağlıyor.

Elektronik cihazları saniyeler içinde buluyor

Anadolu Ajansı ekibi, dedektör köpek "Axel"in KEM'deki eğitim sürecini görüntüledi.

"Hassas burun Axel", koku tanıma odasına farklı bölmelere gizlenmiş cep telefonu ve hard diskin yerini kısa sürede buldu.

Merkezde yetiştirilen köpeklerin operasyonlardaki alanlara alışması için ev gibi dizayn edilen odalarda senaryo gereği arama yapan "Axel", alana yerleştirilen dijital materyallerin bulunmasına yardımcı oldu.

KEM'de 22 yıldır uzman eğitmen olarak görev yapan Polis Memuru Doğan Yıldız, 2017'den bu yana teknoloji tespit köpeği ile alakalı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışmalar sonrası köpeklerin cep telefonu, USB bellek, sim kart gibi teknolojik cihazlara tepki verdiğini ifade eden Yıldız, sonrasında ise bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.

Köpek eğitimlerinin 2023 yılında başladığını bildiren Yıldız, 4 köpeğin EGM'ye kazandırıldığını aktardı.

Köpeklerin suç ve suçluyla mücadele kapsamında çocuk istismarı, uyuşturucu maddelerin tespiti, terörle mücadele gibi suçlarda delillerin ve bu delillerin yer aldığı teknolojik cihazların tespitinde kullanıldığını dile getiren Yıldız, "Bilindiği üzere suç ve suçla mücadele kapsamında gerek terör örgütleri gerekse diğer suç ve suça karışmış kişiler, dijital iz bıraktıklarından dolayı böyle bir branş hasıl oldu." dedi.

Dijital materyaller küçük ve tespiti zor olduğu için bu alanda köpek yetiştirmenin diğer branşlara göre daha fazla zorluğu bulunduğunu söyleyen Yıldız, bundan dolayı köpek seçim testlerinde ve idareci seçim testlerinde daha yüksek düzeyde bir kalite arandığını belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Köpeklerimiz de şu an gayet güzel bir şekilde eğitimlerini tamamlamışlar, birçok operasyonda görev almışlar ve yapılan operasyonlarda da dijital materyali bularak suç ve suçla mücadele kapsamında gerekli başarıyı elde etmişlerdir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu