Haberler

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Kadir Karapençe, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kadir Karapençe (68), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne seyir halinde olan M.Ç.'nin kullandığı 45 KA 9163 plakalı otomobil ile kavşakta Kadir Karapençe idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Karapençe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karapençe, bugün hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı