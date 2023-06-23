Elektrikli bisiklet kazasında kız arkadaşı yaralanan sürücüyü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ADANA'da elektrikli bisikletteki kız arkadaşı, otomobille çarpışma sonrası hafif yaralanınca sürücü Mahmut I.'yı darbedip bacağından bıçaklayan Mustafa Kadirhan Şentekin, tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil, Gamze D. kontrolündeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gamze D., hafif şekilde yaralandı. Bu sırada kazayı duyan Gamze D.'nin erkek arkadaşı Mustafa Kadirhan Şentekin, kısa sürede olay yerine gelerek cebinden çıkardığı bıçak ile Mahmut I.'ya saldırdı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Mahmut I., elinde bıçak ile üzerine koşan şüpheliye, 'Yapma' diye seslendi. Şentekin, tüm uyarılara rağmen Mahmut I.'yı yere düşürüp önce darbetti, ardından da bacağından bıçakladı. Yaralı Gamze D. ve Mahmut I., çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Kadirhan Şentekin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.