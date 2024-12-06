Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Sözsüz İletişim Söyleşisi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi yapıldı.

Programda, Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve Adli ve Kriminal Psikoloji Uzmanı Dr. Murat Kaplan konuşmacı olarak yer aldı.

Davranış psikolojisi ve psikofizyolojiyi anlatan Kaplan, sözsüz iletişim unsurlarını fark etmenin kişiye kazandırdığı avantajlara dikkat çekti. Konuşmanın ardından Kaplan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Söyleşiye, TMMOB'a bağlı meslek odaları başkanları ve üyeleri de katıldı.