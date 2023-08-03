Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında olay yerindeki bir şahsın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüyüklü kasabasında Ş.A.hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen otomobil önce seyir halindeki S.M.idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen Porsche cipe, ardından da direğe çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.A.ve R.D.yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesinde kaldırdı. Hastanede durumu ağır olan 92 yaşındaki R.D. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan kaza anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.